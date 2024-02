SICUREZZA SUI CANTIERI. ANCE: “LA FORMAZIONE È LA PRIMA GARANZIA”

Data pubblicazione 21 Febbraio 2024

LECCO – Cordoglio per le vittime del crollo di Firenze e per le loro famiglie. Ma anche fermezza nel richiedere che chi opera nei cantieri debba aver fatto una formazione specifica.

“Una sciagura in un cantiere come quella di Firenze, se da un lato ci interroga come imprenditori del settore edile, dall’altro però non può rimuovere dalla coscienza comune il grandissimo lavoro svolto in questi anni dai nostri Enti bilaterali sul tema della prevenzione e sicurezza: un lavoro quotidiano, che ci ha visto impegnati, insieme al …