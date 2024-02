SISTEMA LA BAITA A VEGNO, CROLLA UN MURO. MUORE LECCHESE DI 66 ANNI

Data pubblicazione 21 Febbraio 2024

CRANDOLA VALSASSINA – Drammatico incidente a Vegno, frazione di Crandola dove una persona non residente in paese stava sistemando una baita di sua proprietà, quando un muro dell’edificio è crollato; l’uomo di conseguenza è caduto, rimanendo ucciso..

La vittima è un 66enne di Lecco, con seconda casa sempre nella località dell’Alta Valsassina e per l’appunto un ulteriore immobile in via di sistemazione.

Purtroppo inutili i soccorsi portati dai volontari del CNSAS di Premana e dall’ambulanza della Croce Rossa dello stesso paese. Da chiarire l’esatta dinamica del tragico episodio di cronaca, aggiornamenti in pagina non appena disponibili.

RedCro