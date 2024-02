TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ESTESO A 5 GIORNI IL SERVIZIO BUS DA PREMANA AL PRESIDIO ATS DI INTROBIO

Data pubblicazione 21 Febbraio 2024

VALSASSINA – Dal prossimo 4 marzo è prevista l’estensione del servizio di bus della nuova linea che collega Premana al presidio sociosanitario ATS di Introbio dai due giorni dell’introduzione sperimentale del servizio (martedì e giovedì) a cinque giorni, per permettere alle persone più anziane e più fragili di raggiungere i servizi sociosanitari territoriali.

Sopra, l’orario da e per la località Sceregalli.

“Un impegno dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese che promuove un rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (in primis sociosanitari) nel territorio montano. L’ascolto del territorio e delle esigenze degli utenti ci aiuta a sopperire ad eventuali nuove necessità, rendendo il servizio sempre più capillare” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

“Ringrazio l’Agenzia TPL, Marisa Fondra, Franco De Poi e Daniele Colombo in particolare, per aver accolto la richiesta che mi era stata sollecitata dagli amministratori della Valsassina di estendere il servizio. Questa linea è di particolare importanza per gli utenti che la utilizzano per necessità di cura e salute dovendosi recare in ATS a Introbio. Ancora una volta si dimostra che l’attenzione per la montagna passa per fatti concreti, ascolto e risposte, e non per vuoti proclami di intenti”.

