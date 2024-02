SONDAGGIO VN: I LUPI NON SUSCITANO “ALLARME” PER LA METÀ DEI LETTORI

Data pubblicazione 22 Febbraio 2024

VALSASSINA – La presenza dei lupi suscita allarme nel nostro territorio? No, per circa la metà dei (tanti) partecipanti all’ultimo sondaggio di Valsassinanews nel quale abbiamo posto ai nostri lettori la questione della potenziale pericolosità di questi animali.

Lettori per il 30% dei quali c’è invece preoccupazione. Il 14%, del campione ha scelto invece la voce “Tema da analizzare, non per slogan”. L’opzione “Ha senso solo per i cacciatori… “ infine è stata selezionata dal 4% dei votanti.

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 29 febbraio. Stavolta parliamo di un tema (purtroppo) di grande attualità come la questione sicurezza nei cantieri: facciamo abbastanza?

"ALLARME" PER I LUPI: HA SENSO? No, sono parte della natura (49%, 248 Voti)

Sì, sono pericolosi (30%, 154 Voti)

Tema da analizzare, non per slogan (14%, 72 Voti)

Ha senso solo per i cacciatori... (4%, 19 Voti)

È sempre il solito magna-magna (3%, 15 Voti)

L'argomento non m'interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 511

