4 ANNI FA, IL COVID. LA TESTIMONIANZA: “NON SCORDERÒ MAI OGNI SINGOLA ANIMA CHE CI HA LASCIATI”

Data pubblicazione 23 Febbraio 2024

Alle 20 circa del 22 febbraio 2020 ero seduta in un bar di Vercelli con un’amica.

Una chiamata ha cambiato il corso della mia vita.



Era il responsabile sanitario, in grande apprensione perché essendo anche medico di medicina generale aveva la percezione REALE di quel che ancora non avevamo compreso appieno perché sembrava “lontano” e “altrove”, ma era “già lì”.



Il coronavirus era così vicino a noi da metterci di fronte a una scelta molto forte, che nessuno (nella nostra zona, almeno) aveva ancora fatto: abbiamo deciso quella sera di chiudere la rsa agli esterni.



Era sabato sera. Il giorno dopo avremmo dovuto avere una grande festa in rsa e (per fortuna, Grazia o Destino) abbiamo annullato tutto. Sarebbe stato un disastro e ringrazio Dio per aver scelto di “chiudere” quando sembrava ancora “troppo presto” per farlo.



Tanto di quello che abbiamo vissuto è stato intenso, profondo, triste, ma ci sono stati momenti che ricordo con profondo affetto e gratitudine.

Tra questi ricordo le domeniche passate con gli operatori a fare attività con e per gli ospiti, improvvisandoci “animatori”, parrucchieri, artisti, pittori, cantanti…



Ricordo il rapporto con le famiglie, il senso di coesione e connessione che si è creato per accorciare le distanze. Sembra una vita e nello stesso tempo sembra ieri.



Non dimenticherò mai il periodo di chiusura, la riapertura in estate, la nuova chiusura in inverno 2020 e poi l’arrivo a fine anno del covid, pur avendo fatto l’impossibile.



Non scorderò mai ogni singola anima che ci ha lasciati all’inizio del 2021 e tutti quelli che sono rimasti con noi.



Non scorderò che tra quelle anime c’era mio padre.



Non scorderò chi ci ha sostenuto ed amato fino alla fine, perché quella è stata “un’epoca” che davvero ha cambiato le nostre vite.



Un pensiero a “quel giorno” è dovuto, perché ogni persona che siamo riusciti a proteggere, è stato un piccolo grande miracolo.



Veronica Bonicalzi

Direttrice Rsa Casa Sant’Antonio,

Barzio