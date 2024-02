MOTORIZZAZIONE ACCORPATA A COMO? MAURO ARTUSI: “ANCHE DALLA VALLE FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE”

Data pubblicazione 23 Febbraio 2024

Buongiorno Direttore,

le scrivo perché anche noi della Valle dobbiamo far sentire la nostra voce sulla assurda volontà di accorpare la Motorizzazione Civile a Como.

Una ennesima sconfitta del sistema Lecco che non può continuare. Se siamo una Provincia abbiamo il diritto di avere i servizi garantiti a tutte le altre Provincie. Soprattutto se le carenze vengono dettate oggettivamente da futili motivazioni quali quelle degli spazi per gli Uffici.

Tra i tanti spazi a disposizione ne ricordo uno che vergognosamente è chiuso da decenni :quello di via XI febbraio (e ASL). Ci rendiamo conto che per una persona di Premana dover fare una pratica alla MCTC Di Como viste le strade e i collegamenti significa prendere una giornata di ferie!!!

A questo punto era forse meglio non dividerci mai da Como. Almeno avremmo mantenuto quel peso politico che ora Lecco certo non ha. Basti pensare che di fatto non abbiamo neanche un parlamentare eletto sul nostro territorio!!!

O forse, per quanto riguarda la nostra Valle e l’Alto Lago sarebbe stato meglio guardare più a nord, verso Sondrio…

Mauro Artusi



Sindaco di Primaluna

Responsabile enti locali

‘Azione’ Lecco

