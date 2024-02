ATTUALITÀ/BARZIO: BANDA E PIAZZA NEL PAGINONE DI FAMIGLIA CRISTIANA

Data pubblicazione 24 Febbraio 2024

BARZIO – L’Italia? Un paese per bande! Lo sostiene Famiglia Cristiana che ne parla in un ampio articolo a firma Roberto Zicchitella sul numero di questa settimana.

Ad accompagnare il testo il periodico paolino sceglie una immagine subito riconosciuta da tanti valsassinesi: in un felice accostamento con il maestro Riccardo Muti è infatti ben riconoscibile (in alto a destra) piazza Garibaldi di Barzio. Protagonista il Corpo Musicale ‘Santa Cecilia’ di Barzio in concerto con altre tre formazioni durante un raduno estivo.

Ecco la foto selezionata dal settimanale, scattata da Marco Ganassa durante la kermesse “Bande in musica” del luglio 2022, e gentilmente messa a disposizione anche dei lettori Valsassinanews accanto ad altri due scatti di quella stessa giornata: