BELLATI SHOW AL 90’: IL CORTENOVA SBANCA LOMAGNA 1-3, PLAYOFF A UN PUNTO

Data pubblicazione 25 Febbraio 2024

LOMAGNA – È la partita con lo stesso copione dell’andata, quasi da copia-incolla nel senso che i padroni di casa del Lomagna hanno tenuto il pallino del match per tutto il tempo (circa 70% a 30), riuscendo però a fare un solo tiro in porta – peraltro cogliendo un pareggio nel finale che sarebbe stato veramente veramente una beffa per il Cortenova.

La cronaca: valsassinesi in vantaggio al 10º minuto, palla sulla trequarti di Spada e Gritti si inserisce tagliando sulla sinistra, “scavetto” al portiere, 1-0. I brianzoli provano a fare qualcosa, ma mancano sempre agli ultimi 30 metri, non riuscendo mai a trovare la via del “filtrante”.

Quindi le occasioni principali sono del Corte, in contropiede (Busi lancia Pomi che calcia a botta sicura e respinge il portiere, poi ancora Spada lavora sulla destra e mette un pallone a rimorchio: Matteo Selva calcia dal dischetto del rigore, il portiere si allunga e fa il miracolo),

Anche nella ripresa un’altra chance buonissima, sempre neutralizzata da un miracolo del portiere. La partita poi cala un po’ di ritmo, Lomagna alza di molto il baricentro e i gialloblu si schiacciano. I padroni di casa però non sono pericolosi almeno fino all’85’ quando Scarcia scappa sulla sinistra, mette un pallone rasoterra per Vitaloni che da un metro dalla porta non può sbagliare.

1-1, tutto sembra andare verso il pari (che in casa della terza in classifica non sarebbe stato nemmeno un brutto risultato) ma ecco che a fine partita inizia il Bellati-show: al 90′ e prima insacca dopo una magia di Alessandro Tenderini che scarta due uomini, poi ancora Bellati al 94′ scappa sulla sinistra e viene steso in area. Calcio di rigore che Ripamonti realizza per il definitivo 3-1.

Una vittoria molto importante perché permette di dare continuità alla squadra che adesso è solamente a un punto dalla zona playoff.

