CARTOLINA DAI PIANI DI BOBBIO: “MENO MALE CHE NON NEVICA PIÙ…”

Data pubblicazione 25 Febbraio 2024

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Riceviamo e pubblichiamo la simpatica provocazione di un nostro lettore che ci invia una sorta di “cartolina” sui toni del bianco. La foto in copertina arriva infatti da una innevatissima Barzio o meglio dai Piani di Bobbio e ritrae un assistente alle piste da sci letteralmente “sommerso”. Testo della divertente comunicazione, giunta proprio dalla località turistica e sportiva: “E meno male che da queste parti non nevica più…“. Con dedica a chi attacca il sistema-sci in Valsassina e non solo.

Va detto, ad onor del vero, che una nevicata come quella che ha recentemente interessato il comprensorio barziese [a destra una foto di queste ultime ore, tratta da Facebook] è un fatto così straordinario da confermare – al contrario – l’opinione di chi parla di stagioni sempre meno “bianche”. Come dire: l’eccezione che conferma la regola.

Ma il dibattito, in tutta evidenza, è ben lungi dall’essere concluso. Anzi

RedBar