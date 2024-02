LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 25 Febbraio 2024

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo 2024.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA

Per intervento di sostituzione tubazione rete idrica,

via BELFIORE, fase 1, dalle 8:00 alle 19:00 del 26 febbraio, tratto da via Lamarmora al civico 80, senso unico di marcia in direzione ascendente verso via dell’Eremo e divieto di accesso nella direzione di marcia dall’intersezione di via dell’Eremo a via Lamarmora;

via BELFIORE, fase 2, dalle 20:00 28 febbraio alle 5:00 del 1° marzo, tratto da via Lamarmora a via Achille Grandi, senso unico di marcia in direzione ascendente verso via dell’Eremo, divieto di accesso nella direzione di marcia dall’intersezione di via dell’Eremo a via Risorgimento, obbligo di svolta a destra per i veicoli che da via Achille Grandi si immettono su via Belfiore e obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da via Lamarmora e si immettono su via Belfiore;

via BELFIORE fase 3, dalle 8:00 del 4 marzo alle 18:00 del 22 marzo, tratto da via Achille Grandi a via Risorgimento, senso unico di marcia in direzione ascendente verso via dell’Eremo, obbligo di svolta a destra per i veicoli che da via Achille Grandi si immettono su via Belfiore e obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da via Belfiore si immettono su via Achille Grandi;

viale TURATI, il 26 e 27 febbraio, intersezione con via Col di Lana, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via ROSSINI, il 26 e 27 febbraio dalle 8:00 alle 18:00, all’altezza del civico 23, divieto di accesso veicolare per intervento di sostituzione tratto fognatura;

via COLOMBO, il 26 e 27 febbraio dalle 8:00 alle 18:00, altezza civico 3, accanto alle modifiche viabilistiche determinate dall’incontro calcistico Lecco – Como di martedì 27 febbraio, si segnalano le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità: divieto di transito veicolare, sospensione senso unico di marcia con istituzione senso unico alternato per residenti e attività produttive fino all’intersezione con piazza Carducci e divieto di sosta con rimozione forzata su ambi i lati;

corso EMANUELE FILIBERTO, dal 26 febbraio al 3 marzo, intersezione con via dell’Armonia, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori edili;

via BUOZZI, il 28 febbraio dalle 7:00 alle 14:00, chiusura del tratto ciclopedonale;

vicolo CHIUSO, il 28 febbraio chiusura per lavori di isolamento della rete gas;

via DON RODRIGO, il 28 febbraio, all’altezza del civico 2, restringimento per lavori di isolamento della rete gas;

via GHISLANZONI, il 28 e 29 febbraio dalle 9:00 alle 18:00, tratto da via Amendola a via Appiani, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (aree segnalate), inversione del senso unico di marcia (tratto compreso tra il civico 9 e l’intersezione con via Amendola), stop e obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Amendola, obbligo di direzione diritta all’intersezione con via Appiani, limite massimo di velocità 30 Km/h per lavori di riparazione della rete idrica;

corso MONTE SAN GABRIELE, il 28 e 29 febbraio dalle 9:00 alle 17:00, tratto tra il civico 6 e l’intersezione con Via Credee, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 Km/h per intervento di sostituzione tubazione fognatura;

viale TURATI, dal 28 febbraio al 2 marzo, restringimento regolamentato tramite movieri per manutenzione del verde e potatura alberi;

via DON SERAFINO MORAZZONE, il 29 febbraio dalle 8:00 alle 18:40, civici 3-5, divieto di transito veicolare per intervento di nuovo allaccio alla rete gas;

via ALLO ZUCCO, il 29 febbraio e l’1 marzo, restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica;

via CORNEDO, il 29 febbraio e l’1 marzo, altezza civico 22, restringimento per riparazione perdita idrica;

via SANT’EGIDIO, il 29 febbraio e l’1 marzo, altezza civico 19, restringimento per riparazione perdita idrica;

via TONALE, l’1 e 2 marzo, intersezione con via Cernaia, restringimento per lavori di riparazione rete idrica.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

