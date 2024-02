Data pubblicazione 25 Febbraio 2024

TERNI – Conferenza post partita del mister Aglietti e dichiarazioni in video anche dell’esordiente Giacomo Beretta. Il tecnico recrimina sul risultato di 0-0 maturato al ‘Liberati’: “Il punto non ci soddisfa, Iannarilli (portiere dei padroni di casa, ndr) migliore in campo”. Bene Listkowski al posto di Crociata.

L’attaccante, ringraziato da Aglietti per la disponibilità nonostante un incidente domestico, garantisce “Cercheremo a tutti i costi di mantenere la categoria”…

> SU LECCO NEWS LE INTERVISTE A BERETTA E AGLIETTI