PROTEZIONE CIVILE. ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO NEVE SU LARIO E PREALPI

Data pubblicazione 26 Febbraio 2024

MILANO – Diramata dalla Protezione civile regionale l’allerta arancione – moderata – per rischio neve sull’area lariana e prealpina valida per tutta la giornata odierna, lunedì 26 febbraio.

SINTESI METEOROLOGICA

Per la giornata di lunedì 26 febbraio si prevedono nevicate inizialmente a circa 400 metri sul Nordovest, a 500-600 metri altrove. Dalla tarda mattinata il limite delle nevicate sarà in progressivo aumento fino a 800 metri sul Nordovest, 1000-1200 metri altrove, in serata oltre 1000- 1200 metri ovunque.

Nello specifico saranno possibili i seguenti accumuli di neve: tra 600 e 1200 metri su Alpi e Prealpi diffusi di 10-20 cm nelle 24 ore (in particolare oltre gli 800 metri), con massimi isolati, oltre i 1000 metri, di 25-30 cm sul Nordovest e Prealpi Centrali, in particolare su Valchiavenna, Prealpi comasche-lecchesi e Prealpi Bergamasche; tra 400 e 600 metri, sul Nordovest, diffusi di 1-5 cm nelle 24 ore, isolati fino a 10-15 cm nelle 24 ore (sparsi di 1-5 cm altrove); in Appennino accumuli di 5-15 cm nelle 24 ore oltre i 1000 metri.