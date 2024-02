VERSO IL DERBY/PARLA MISTER AGLIETTI: “PARTITA CHE ESULA DAL PRONOSTICO”

Data pubblicazione 27 Febbraio 2024

LECCO – Signori, ecco servito il derby del Lario di ritorno in Serie B.

Il pubblico delle grandi occasioni attende questa sera (fischio d’inizio alle 20:30) in un Rigamonti-Ceppi al limite della capienza – ben 4.995 i presenti – il Lecco di Alfredo Aglietti nel derby lariano contro i terribili cuginetti del Como, squadre che non si affrontavano in un campionato di serie B dal lontano 1972/73…