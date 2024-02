VINCONO QUELLI DELL’ALTRA SPONDA, MA IL DERBY DEL TIFO È BLUCELESTE

Data pubblicazione 27 Febbraio 2024

LECCO – Atmosfera da brividi al “Rigamonti-Ceppi” per quella che con ogni probabilità è la sfida più attesa dell’anno. Situazioni opposte sui due rami del Lario: a Como si respira aria di promozione, mentre nella sponda lecchese si gioca per restare in cadetteria. Davide contro Golia anche nelle formazioni: tanti “big” ex Serie A nella squadra di Roberts e Fabregas, con Verdi, Strefezza e Nsame punte di diamante. Aglietti risponde col rodato tridente Buso, Lepore e Novakovich.

Uno stadio completamente tinto di bluceleste ad accogliere le due squadre in campo, con le bandiere lecchesi che sventolano dalla curva alla tribuna d’onore. Eppure l’inizio del match è uno shock: al terzo minuto Goldaniga spinge in rete…

