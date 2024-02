CINEFORUM PASTURO. “ASTEROID CITY” E L’IMMAGINARIO DI WES ANDERSON

Data pubblicazione 28 Febbraio 2024

PASTURO – Asteroid City di Wes Anderson è il penultimo film del 53° Cineforum Valsassinese. In programma giovedì 29 febbraio, si tratta della più recente opera dell’eccentrico regista di pellicole quali I Tenenbaum, Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Fantastic Mr. Fox e Grand Budapest Hotel. Tra il cast Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright e Tilda Swinton.

Asteroid City, 1955. In un sito del deserto del Nevada, rinomato per il suo cratere dopo l’impatto di un asteroide gigante, si incontrano i destini di un reporter di guerra in lutto per la moglie, un’attrice che sa esistere soltanto nello sguardo degli altri, un nonno malinconico che prova a ‘raggiungere’ le nipotine, una scienziata sopraffatta dagli eventi e una varia umanità perduta in uno spazio troppo grande. Durante una convention di giovani scienziati in erba, confluiti nella cittadina turistica per presentare le loro invenzioni, un extraterrestre ‘cade’ dal cielo…

La proiezione è giovedì 29 febbraio alle 21 al cineteatro ‘Bruno Colombo’ di Pasturo.