AREA DEL PONTE DI S. ROCCO/DA ‘UNITI PER PRIMALUNA’ 33MILA € PER I LAVORI

Data pubblicazione 29 Febbraio 2024

PRIMALUNA – L’impresa Rigamonti di Bellano si è aggiudicata i lavori per la riqualifica dell’area intorno al ponte di San Rocco, a Primaluna, per un importo di 33.210 euro che equivale a quanto raccolto dall’iniziativa di solidarietà ‘Uniti per Primaluna‘ in seguito all’alluvione del 2019.

“Sono previste – spiega l’assessore Claudia Paroli – la posa di una panchina, un’aiuola, una fontanella, un pannello informativo a ricordo dell’evento calamitoso con brevi cenni storici. Inoltre i lavori vedranno la posa della pavimentazione in porfido in continuità con la pavimentazione già realizzata sulla strada laterale al torrente Molinara tra il ponte sulla strada provinciale e a salire, ponte di San Rocco fino al ponte più alto all’incrocio con via Zanaboni”.