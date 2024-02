SONDAGGIO: CANTIERI SICURI? PER I NOSTRI LETTORI NON SI FA ABBASTANZA, MANCANO I CONTROLLI

Data pubblicazione 29 Febbraio 2024

VALSASSINA – Abbiamo affrontato questa settimana un tema (purtroppo) di grande attualità come la questione sicurezza nei cantieri: facciamo abbastanza? Massicciamente negativa la risposta dei tanti partecipanti all’ultimo sondaggio di Valsassinanews.

Per il 55% dei nostri lettori “Le leggi ci sono, ma nessuno controlla”, non si fa quanto servirebbe per un altro 34% di votanti – ma soltanto l’11% del campione ritiene che si faccia abbastanza.

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 7 marzo.

Stavolta parliamo delle recenti nevicate in Valsassina, chiedendo un’opinione ai lettori sul futuro del turismo legato alla stagione invernale (ma non solo).

