RINASCITA PER MORTERONE. “PAESE ISOLATO, TANTE COLONNINE E NESSUN PARA SLAVINA”

Data pubblicazione 2 Marzo 2024

In un articolo del 27 febbraio il vice-sindaco di Morterone Mario Formenti affermava “strada Olino – Culmine l’unica soluzione“. Prendiamo atto che ora, e solo ora, l’amministrazione comunale fa propria un’idea da tempo condivisa da molti morteronesi e da Rinascita per Morterone.

Invero noi tutti sosteniamo che detta via di comunicazione costituirebbe un utilissimo collegamento sia per i problemi legati alle slavine che per dotare Morterone di un secondo collegamento con altri paesi della Valsassina ed anche con la vicina Val Taleggio (il centro di Vedeseta dista infatti “soli” 15 km dal Nostro paese, percorrendo la strada della “Culmine San Pietro”).