PROPRIO OGGI/ALLE 16 RIAPRE L’SP63 DI MORTERONE. “NEVE SOLO AD ALTA QUOTA”

Data pubblicazione 5 Marzo 2024

BALLABIO/MORTERONE – Giusto nel giorno in cui Rinascita per Morterone ha diffuso la sua lamentela per la chiusura giudicata immotivata della SP 63 tra Ballabio e il piccolo paese (ma certamente si tratta solo di una coincidenza), l’amministrazione provinciale di Lecco ha emanato una ordinanza con la quale – a 12 giorni dal provvedimento di interdizione al traffico – riapre al traffico la strada in questione a partire dalle 16 di oggi, martedì…

