CINEFORUM. “C’È ANCORA DOMANI” TORNA IN SALA E CHIUDE LA 53ª EDIZIONE

Data pubblicazione 6 Marzo 2024

PASTURO – Ultimo appuntamento, giovedì 7 marzo, con il Cineforum Valsassinese e per l’occasione torna in sala al cineteatro ‘Bruno Colombo’ il film di Paola Cortellesi C’è ancora domani. La pellicola, campione di incassi della stagione cinematografica italiana, ha già riscosso successo nella proiezione eccezionale di capodanno e sostituirà Air. proprio alla vigilia della Festa della Donna.

Roma, maggio 1946. La città è divisa tra la povertà lasciata dalla seconda guerra mondiale, i reparti militari degli Alleati in giro per le strade e la voglia di cambiamento alimentata dal referendum istituzionale e dall’elezione dell’Assemblea Costituente del 2 e 3 giugno. Delia è moglie del violento Ivano e madre di tre figli, tra cui l’adolescente Marcella, che disprezza la madre per la passività con cui subisce gli abusi; la sua giornata si divide tra varie faccende domestiche e lavori vari, tra cui quello d’infermiera. Trova sollievo nell’amicizia con Marisa, una donna spiritosa e ottimista, e in Nino, un meccanico con cui in passato ha avuto una relazione. Un giorno, Delia restituisce una foto di famiglia al soldato afroamericano William, il quale si offre di aiutarla dato che ha notato le violenze domestiche a cui è sottoposta quotidianamente. La donna riceve anche una lettera che, sebbene inizialmente intenda buttare, poi decide di custodire, traendo da essa la forza per reagire progressivamente alla sua condizione.

L’appuntamento è giovedì 7 marzo, alle 21 al cineteatro ‘Bruno Colombo’ di Pasturo.