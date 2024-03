SPECIALE FOTO/DAGLI OCCHI DI CHRIS: LA “DANZA ETERNA” DEL PIOVERNA

Data pubblicazione 6 Marzo 2024

PRIMALUNA – Terza puntata della nuova rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con gli scatti più emblematici di Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta una sua fotografia commentata. L’immagine di oggi, “La danza eterna del torrente“, è un primissimo piano sulle acque del Pioverna.

Mi infrango continuando la ricerca di me stessa, non scorro semplicemente, ma lascio un segno, un solco nel torrente. Nell’agitazione di chi osserva, ho pensato di fermarmi, ma immancabilmente tutto mi spinge verso il lago con forza e costanza. Ritorno ogni stagione dopo aver nutrito piante e animali, la mia forza è la vitalità che scorre ininterrotta, plasmando il paesaggio e portando vita lungo il mio cammino. Sono il cuore pulsante della natura, un’energia eterna che incanta e ispira coloro che si fermano ad ammirare la mia danza senza fine.

L’immagine cattura la potenza e la bellezza della natura in movimento, con il torrente che scorre impetuoso e vivace. La schiuma bianca che si forma sull’acqua in tumulto crea un contrasto affascinante, mentre il flusso dell’acqua crea un’atmosfera dinamica e in continua evoluzione. La composizione artistica, con la profondità di campo ridotta che mette in risalto il movimento dell’acqua, trasmette un senso di vitalità e forza inarrestabile. L’immagine invita lo spettatore a immergersi nella bellezza della natura selvaggia e a riflettere sulla sua eterna danza.

Foto scattata a Primaluna il 12/2/2024