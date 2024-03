FONDAZIONE COMUNITARIA: 400MILA € PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Data pubblicazione 7 Marzo 2024

LECCO – Pubblicato sul sito della Fondazione il Bando 2024.2 per l’erogazione di contributi a favore di progetti di solidarietà sociale presentati da Enti di Terzo Settore operanti nel territorio lecchese.

“Il compito della Fondazione non è solo quello di rispondere a risposte immediate – afferma la presidente Maria Grazia Nasazzi – ma di imparare a progettare presenza, generare percorsi e progetti, sostenere reti non solo dichiarate ma reali, in un clima di stima e collaborazione reciproca”.