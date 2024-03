DEDICATO AD ANTONIA POZZI: QUANTI APPLAUSI PER “TUGNIN” A VALMADRERA

Data pubblicazione 8 Marzo 2024

VALMADRERA – Sala gremita con circa 150 spettatori per lo spettacolo “TUGNIN – l’anima di Antonia. Visita guidata alla vita di Antonia Pozzi“, organizzato dall’amministrazione comunale di Valmadrera, in collaborazione con Il Centro Italiano Femminile di Lecco e l’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra.

La serata si è aperta con i ringraziamenti del sindaco Antonio Rusconi che ha anche ricordato come l’ex primo cittadino di Pasturo Guido Agostoni gli abbia trasmesso …

AMPIO SERVIZIO SU CIVATE NEWS: