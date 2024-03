UNA STRADA NEL BOSCO PER L’ALPE CREVESTO. PARTONO GLI ESPROPRI

Data pubblicazione 8 Marzo 2024

PRIMALUNA – Un progetto per “alleggerire” il bosco in località Crevesto, a Primaluna, e tracciare una strada agro-silvo-pastorale finanziato per un milione e 770mila euro dai fondi Pnrr per le Green Comunities europee.

La Comunità Montana – responsabile unico del progetto l’ingegnere Davide Maroni – ha avviato il procedimento per realizzare un tracciato Vasp “e relative opere di ingegneria naturalistica, opere d’arte e manufatti” e per “alleggerire il versante boscato”, tutti interventi “volti alla riduzione del dissesto idrogeologico-idraulico e ambientale del torrente Pioverna propedeutico alla revisione delle aree allagabili”.

Per eseguire i lavori è però necessario espropriare i terreni ai 64 proprietari, o in alcuni casi loro eredi, mentre solo una piccola parte è già pubblica (a questo link è possibile consultare il piano particellare).

C’è tempo fino a fine mese per presentare osservazioni scritte alla Comunità Montana mentre per appuntamenti, chiarimenti e informazioni in merito alla parte tecnico-progettuale e in merito alla parte espropriativa, si può contattare l’ufficio tecnico al numero 0341.910144 interno 11 (dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 17:30) oppure alla mail tecnico.direttivo@valsassina.it (referente ingegnere Davide Maroni) oppure contattare il Comune di Primaluna al numero 0341.980253 o alle mail suap@comune.primaluna.lc.it (referente geometra Claudia Manzini).