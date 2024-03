SERIE B. ORE 16:15, LECCO E PALERMO OGGI ACCOMUNATI: ENTRAMBI A UN BIVIO

Data pubblicazione 10 Marzo 2024

LECCO – È arrivato il tempo del dentro o fuori, questo pomeriggio (ore 16:15) al Rigamonti-Ceppi Lecco e Palermo sono attesi a una svolta; i rosanero reduci da due sconfitte consecutive devono necessariamente vincere per ambire al secondo posto e con esso la promozione diretta in serie A.

Ancor peggio stanno i blucelesti, che in caso di sconfitta vedrebbero notevolmente assottigliarsi le già residue speranze di agganciarsi al treno dei playout onde evitare la retrocessione diretta in C, dopo una sola …

