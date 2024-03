CALCIO, LECCO-PALERMO 0-1. SCIOPERO DEGLI ULTRAS, DI NUNNO “MINACCIA”…

Data pubblicazione 10 Marzo 2024

LECCO – Brutto avvio per il delicatissimo match tra il Lecco e il Palermo: sciopero degli ultras blucelesti che entrano in curva solo al 15′, prima il patron Paolo di Nunno senior “sbrocca”, minacciando di lasciare Lecco “se viene gettata in campo anche una sola bomba”.

Poi però parla il pallone, e tanto per cambiare una frittata difensiva porta in svantaggio i padroni di casa: al 36′ …

