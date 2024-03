ALLARME IN VALVARRONE, SOCCORSO 64ENNE CADUTO DA UNA SCALA MENTRE CERCAVA DI TAGLIARE UNA PIANTA

Data pubblicazione 11 Marzo 2024

VALVARRONE – Un uomo di 64 anni viene soccorso in questi minuti nel territorio del Comune di Valvarrone dopo essere caduto da una scala dove era salito per tagliare una pianta, abbattutasi poco prima sulla SP67 nella zona della Valle Vaniga (dopo Avano).

Mentre l’amministrazione comunale aveva già avvisato la Provincia di come l’albero stesse ostruendo la strada, l’uomo in un impeto di buona volontà ha deciso di operare autonomamente per liberare l’ingombro – ma una volta salito sulla scala è caduto da questa, procurandosi la probabile frattura di un femore. Era comunque cosciente quando è stato assistito dai primi soccorritori. Sul posto ora ambulanza della Croce Rossa di Premana e automedica; allertato anche l’elicottero dell’Areu di Como.

AGGIORNAMENTO ORE 16:55: il ferito è stato trasportato all’ospedale di Gravedona, in codice giallo.

RedCro