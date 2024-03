COME RINNOVARE L’ARREDAMENTO DI CASA SENZA SVUOTARE IL PORTAFOGLI

Data pubblicazione 12 Marzo 2024

Voglia di rinnovare casa per dare un tocco di novità all’ambiente domestico? Una volontà che accomuna tutti ed un’esigenza, per molti, che arriva con il passare del tempo. Un modo per dare un nuovo look alle stanze del proprio nido, di vederlo diverso, fresco, magari più in linea con il trend del momento. Le esigenze e le motivazioni possono essere diverse, ma la cosa che bisogna tenere a mente è che questi tipi di lavori, soprattutto oggi, sono molto costosi.

E allora come rifare il look della propria casa senza svuotare il portafogli? Ci sono tanti modi e strade da seguire per ottimizzare le spese: in primis facendo decluttering, ovvero eliminando quello che non serve e che non piace più, mettendo da parte il superfluo e favorendo l’ordine. Tinteggiare le pareti, inoltre, è un’altra ottima strada per dare nuovo aspetto agli ambienti domestici, meglio se fatto in modalità fai da te, economico, avvincente e anche divertente. Decorare le pareti con nuovi quadri e inserire accessori nell’ambiente anche aiuta come rinnovare i tessuti: tende, federe, tovaglie e tappeti regalano una ventata di freschezza e di novità.

E per i mobili? Se non è possibile cambiarli, perché evidentemente manca il budget necessario, è possibile spostare semplicemente la loro disposizione per dare all’ambiente un aspetto del tutto diverso. Alcuni, poi, possono anche essere dipinti, vi assicuriamo che nulla sarà come prima. Se c’è però un budget, anche piccolo, da destinare all’acquisto di nuovi arredamenti per la casa si può fare shopping in maniera davvero conveniente. Dove? Online usufruendo degli sconti per l’arredamento gestiti da Discoup.com, sito web di coupon e codici sconto gratuiti dove potremmo trovare numerosi sconti per l’arredamento. Ma come funziona? Semplicemente entrando nell’homepage del sito e navigando la categoria “Casa e Giardino” potremmo trovare i migliori coupon già filtrati anche per l’arredamento. Ma su Discoup possiamo trovare qualsiasi tipo di scontistica! Infatti non è limitato al solo arredamento ma a qualsiasi ecommerce che opera online come Amazon, Groupon, eBay ecc…

Seguendo questa strada, infatti, è possibile rintracciare delle specifiche offerte da utilizzare sui principali e-commerce dedicati alla casa facendo acquisti a piccoli prezzi. Dagli accessori di design ai mobili fino ai piccoli e grandi elettrodomestici e anche gli strumenti ed i fiori per il giardino ed il balcone. Si tratta di un’opportunità davvero vantaggiosa per rinnovare la propria casa.

Ricordiamoci che non si tratta solo di quattro mura ma di un vero e proprio nido di intimità da vivere al meglio con le persone che amiamo e solo rendendolo accogliente seguendo i propri gusti, permette di sentirsi a proprio agio. Tramite l’uso dei coupon online tutto è più facile e vantaggioso tenendo conto che il reso è sempre garantito, un motivo in più per assecondare il proprio mood di rinnovamento.

Non dimentichiamo in ogni caso i classici metodi di risparmio che non passano mai di moda. Come ad esempio visitare i mercatini dell’usato dove potremmo trovare dell’arredamento di vario tipo ad un prezzo scontato o magari qualcosa di antico e particolare. Anche i negozi di seconda mano offrono un servizio simile ma magari più professionale, oltre a poter accedervi sempre.