CASARGO/DONAZIONE IMMOBILIARE, MATRIMONI IN ALPE E PROTEZIONE CIVILE DISCUSSI IN CONSIGLIO COMUNALE

Data pubblicazione 13 Marzo 2024

CASARGO – Sabato pomeriggio Consiglio Comunale a Casargo: diversi e diversificati i punti all’Ordine del giorno, E si prosegue domani, giovedì, trattando tra gli altri argomenti anche di Imu.

Dopo il voto al Documento Unico di programmazione, ossia la guida strategica dell’Ente per il prossimo triennio 2024/2026, l’assise è stata chiamata ad esprimersi per l’accettazione di una donazione immobiliare di un terreno ed una pertinenza donati da due cittadini originari dell’Alta Valle ed ora residenti in terra elvetica.

Il primo cittadino Antonio Pasquini nell’esporre il punto ha espresso gratitudine verso i donanti, spiegando che il terreno verrà impiegato per la realizzazione della casetta ecologica a Somadino, il che consentirà per la piccola frazione di risolvere un problema che si trascinava da diversi anni, infine Pasquini ha sottolineato di come questa donazione non sia stata l’unica del suo mandato, è stata infatti ricordata anche un’altra donazione in denaro compiuta da una cittadina originaria di Casargo che aveva donato 10mila euro per la sistemazione dei danni subiti dal cimitero colpito severamente dagli eventi alluvionale dell’agosto 2019. Per entrambe il Sindaco ha rimarcato la propria gratitudine volendo dare risalto alle liberalità che hanno consentito e consentiranno dei benefici tangibili e disinteressati per la Comunità tutta.

Il Consiglio comunale è proseguito con la relazione del Consigliere delegato Stefano Arrigoni che ha illustrato le operazioni di costituzioni del nascente gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile tra i Comuni di Casargo, Margno e Crandola, proposta di deliberazione che ha visto votazione unanime di accoglimento.

Conclusione con il regolamento dei matrimoni con rito civile, provvedimento necessario per garantire la celebrazione dei matrimoni non solo in Municipio ma anche presso l’Alpe Giumello e l’Alpe Paglio, dove pare che negli ultimi anni si sia registrato l’interesse da parte di alcune coppie nel rendere queste località la cornice del “Sì” per tutta la vita.

Il Consiglio Comunale di Casargo tornerà in aula, domani, giovedì 14 per la discussione sul Bilancio di previsione 2024/2026.