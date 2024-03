TURISMO, IMPIANTI SCI DI NUOVO APERTI AI PIANI DELLE BETULLE

Data pubblicazione 13 Marzo 2024

CASARGO – Continuano le nevicate in alta valle, festeggiano le piste da sci ai Piani delle Betulle: ItAv – Iniziative Turistiche Alta Valsassina infatti, dopo le nevicate dei giorni scorsi, ha preparato le piste, che saranno funzionanti anche per questo fine settimana (sabato 16 e domenica 17, dalle 9 alle 16.30) e presumibilmente per i prossimi week end di marzo.

Saranno attivi sia la seggiovia triposto che il tappetino baby (costo skipass giornaliero 20 euro, costo skipass giornaliero solo tappeto 10,00 euro, costo singolo passaggio pedonale seggiovia 5 euro). Inoltre, il bar-ristoro alla cima, Albaretto, sarà aperto e pronto ad accogliere sciatori ed escursionisti.

Sabato 16 marzo si terrà inoltre il torneo di snow volley “in quota” (Cima Laghetto del Pian delle Betulle), al quale sono già iscritte numerose formazioni. A termine del torneo ci sarà una grande festa con musica curata da “Revolutin” e tanto altro.

RedAlV