CREMENO: SOGGIORNO NEL PONENTE LIGURE PER GLI OVER 65

Data pubblicazione 15 Marzo 2024

CREMENO – Il Comune di Cremeno, in collaborazione con Ramitours Srl, anche quest’anno organizza per gli anziani over 65 un soggiorno marino a Marina di Andora, in provincia di Savona. All’iniziativa hanno aderito anche i Comuni di Barzio e Cassina Valsassina.

Il periodo di soggiorno sarà dal 26 maggio all’8 giugno presso l’Hotel Galleano. La quota di partecipazione in camera doppia è di 890 euro. Le iscrizioni vanno effettuate presso i Comuni di appartenenza e la caparra da versare all’agenzia è di 100 euro.