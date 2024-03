METEO. WEEK END DI INSTABILITÀ, TEMPO IN MIGLIORAMENTO IN SETTIMANA

Data pubblicazione 15 Marzo 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un temporaneo cedimento dell’area anticiclonica porterà, tra venerdì e sabato, ad un breve intervallo di debole instabilità. Quindi tra domenica e l’inizio della prossima settimana pressione nuovamente in aumento con giornate per lo più velate e temperature che si manterranno sopra la norma del periodo.

Venerdì 15 marzo nuvolosità irregolare a tratti localmente nuvoloso. Precipitazioni in giornata assenti, salvo deboli occasionali; verso sera deboli sparse sui sui settori alpini. Limite neve oltre 1700 metri circa. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico intorno a 2600 metri. Venti deboli dai quadranti occidentali.

Sabato 16 marzo fino al primo mattino nuvolosità irregolare a tratti estesa, quindi ampie schiarite a partire dai settori occidentali. In giornata sereno o poco nuvoloso, con addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi prealpini; verso la tarda serata velature per nubi alte da ovest. Precipitazioni deboli residue tra notte e primo mattino, più probabili sui settori orientali; in giornata possibili deboli occasionali a ridosso dei rilievi prealpini. Limite neve oltre 1800 metri circa.

Temperature minime stazionarie o in aumento, massime in aumento. Zero termico intorno a 2400 metri. Venti in montagna da ovest nordovest deboli tendenti in giornata a tratti moderati.

Domenica 17 marzo cielo in prevalenza velato, a tratti nuvoloso, per nubi a media-alta quota in transito da ovest a est. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico intorno a 2400 metri. Venti in montagna deboli o moderati da ovest nordovest.

Tendenza per lunedì 18 marzo: lunedì velato a tratti nuvoloso per nubi a media-alta quota in transito da ovest a est. Bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime in calo, massime stazionarie.

Fonte Arpa Lombardia