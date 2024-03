CALCIO, IL LECCO CROLLA ANCHE AD ASCOLI: 4-1 CON TRE RIGORI

Data pubblicazione 17 Marzo 2024

ASCOLI – Scontro a bassa quota nel posticipo della 30ª giornata di Serie B: l’Ascoli del nuovo allenatore Massimo Carrera ospita la Calcio Lecco, sempre più ultima nel campionato cadetto. Per la prima volta in stagione, mister Aglietti si affida alle due punte di peso, con Inglese e Novakovich a formare il tandem offensivo.

Pronti via e la partita è fin da subito accesa, con occasioni ambo i lati. Al 9′ mischia nell’area marchigiana: l’arbitro viene richiamato al VAR e, dopo il consulto, sancisce il calcio di rigore per i manzoniani per un fallo di mano di Zedadka…