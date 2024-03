CORTENOVA COME ALL’ANDATA: IN VANTAGGIO, RESTA IN 10 E VIENE “RIBALTATO”

Data pubblicazione 17 Marzo 2024

CORTENOVA – Sconfitto in casa da una formazione di bassa classifica, il Cortenova rivive il copione dell’andata (allora battuto 3-2 in rimonta) perdendo contro un Vercurago che “ribalta” il risultato parziale di vantaggio dei gialloblu.

Prima frazione di gioco caratterizzata da molti errori da entrambe le parti e dove, a parte la rete del Cortenova, non accade praticamente nulla.

La squadra di casa passa in vantaggio al 23′: veloce ripartenza di Gritti sulla fascia sinistra lancio per Mattia Busi che entra in area e supera il portiere ospite.

Scoppiettante l’avvio di ripresa: al 52′ brutta palla persa dal Cortenova al limite della propria area di rigore che permette a Garagnani di calciare da distanza ravvicinata, Corallo ribatte; replicano i valsassinesi al 55′ con un colpo di testa di Caverio che termina a lato. Pareggio del Vercurago al 58′ con il neo entrato Burini che insacca di testa un traversone dalla destra di Garagnani – favorito da un errore in fase difensiva da parte della squadra di casa.

Al 62′ pericoloso il Cortenova con Gritti che sbaglia un “rigore in movimento” mentre al 67′ l’estremo difensore ospite si oppone ancora a Busi al tiro da distanza ravvicinata. Al 78′ il Cortenova resta in inferiorità numerica in seguito all’espulsione di Spada per proteste, dieci minuti dopo il Vercurago passa in vantaggio con un colpo di testa di Gueye sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

M. C.

CORTENOVA-VERCURAGO 1-2

Primo tempo 1-0

CORTENOVA: Corallo, Pomi, Tarcisio Fazzini (dall’80’ Galli), Sergio Fazzini, Federico Gianola 2003, Ciresa, Gabriele Arrigoni (dal 60′ Selva a sua volta sostituito da Bellati all’84’), Gritti (dal 65 ‘Alessandro Tenderini), Busi (dal 72’ Diakhate), Spada, Caverio.

Allenatore: Tantardini

VERCURAGO: Valsecchi, Del Sonno, Riva, N Dri (dal 75′ Duker), Luisa, Sesana, Ozimo (dal 71′ Panzeri), El Marjany, Garagnani, Lucernari (dal 57′ Burini), Cazzaniga (dal 75′ Montanari a sua volta sostituito all’85’ da Gueye).

Allenatore: Sesti

Arbitro: Fabio Limonta di Lecco

