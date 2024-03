MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 17 Marzo 2024

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 18 a domenica 24 marzo 2024.

via DON POZZI, il 18 e 19 marzo, parziale restringimento per lavori di posa rete fibra ottica;

via MICHELANGELO, il 18 e 19 marzo, tratto all’altezza civico 43, restringimento per lavori di rinnovo allaccio rete idrica;

via ADDA, dal 18 al 22 marzo dalle 8:00 alle 17:00, restringimento per lavori di potatura alberi;

via MONTALBANO, dalle 8:00 del 18 marzo alle 17:00 del 12 aprile, altezza civico 7 e 6, divieto di accesso veicolare, altezza civico 6 in via Montalbano, stalli per i residenti nella zona dei lavori e area di deposito materiale di cantiere altezza civico 12 in via Fausto Valsecchi, per un intervento di rifacimento della pavimentazione in pietra;

via DI VITTORIO, il 19 marzo, tratto all’altezza civico 2, restringimento per lavori di nuovo allaccio rete gas;

via NINO BIXIO, il 20 e 21 marzo, tratto all’altezza civico 20, restringimento per lavori riparazione perdita idrica;

via FRATELLI CAIROLI, dal 20 al 23 marzo, restringimento della sede stradale per lavori di posa infrastruttura in fibra ottica;

corso GIACOMO MATTEOTTI, dal 20 al 23 marzo, restringimento gestito da movieri per lavori di posa infrastruttura in fibra ottica;

via ASILO MONUMENTO, il 21 e 22 marzo dalle 9:00 alle 17:00, tratto altezza civico 18, divieto di transito veicolare e pedonale, per un intervento alla rete idrica;

via GHISLANZONI, il 21 e 22 marzo dalle 9:00 alle 18:00, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su aree segnalate, inversione senso unico di marcia, nel tratto tra il civico 9 e l’intersezione con via Amendola, con ingresso/uscita dall’intersezione via Amendola, stop e obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Amendola, obbligo di direzione diritta all’intersezione con via Appiani e limite massimo di velocità 30 Km/h. per proroga lavori di riparazione perdita idrica tratto da via Amendola a via Appiani;

via FRATELLI ROSSELLI, il 22 marzo, tratto all’altezza civico 4, restringimento per lavori di nuovo allaccio rete idrica;

via CAMPANELLA, dalle 8:00 alle 17:00 del 22 marzo, tratto altezza civico 30, divieto di transito veicolare e pedonale, civico 30, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive nel tratto compreso tra i civici 33 e 44, per un intervento di riparazione rete idrica;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, il 22 e 23 marzo, tratto all’altezza civico 37, restringimento regolamentato tramite moviere in orario notturno;

viale TONALE, il 22 e 23 marzo, intersezione con via Cernaia, restringimento per lavori di riparazione rete idrica regolamentato tramite movieri in orario notturno.

Per lo svolgimento del corteo “Stop genocidio in Palestina” promosso dal Circolo Arci – spazio condiviso Calolziocorte, sabato 23 marzo dalle 13:30 alle 18:00, sarà istituito divieto di transito veicolare, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito del corteo in: piazza Cermenati, Lungo Lario Isonzo, viale Costituzione, piazza Manzoni, viale Dante, via Marco D’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz, via Montello, via Volta, Largo Montenero, via Resinelli, via Ongania, via Parini, via Nava tratto da via Parini a piazza Cermenati.



mercoledì 20 marzo dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra;

