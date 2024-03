INFLAZIONE FEBBRAIO: LECCO AL TERZO POSTO IN LOMBARDIA CON UN COSTO EXTRA DI 210 EURO

Data pubblicazione 18 Marzo 2024

MILANO – Anche per il mese di febbraio l’Unione nazionale consumatori ha calcolato l’impatto del carovita nei territori lombardi alla luce dei dati diffusi dall’Istat. E Milano si conferma la città con l’inflazione annua più alta.

Un rincaro dell’1% per il capoluogo lombardo che equivale a una spesa aggiuntiva per una famiglia media di 286 euro. Sopra la media lombarda (+0,8%) ci sono anche Varese (dove il rialzo generale dei prezzi comporta un esborso ulteriore di 251 euro a parità di consumi) e poi Lecco: qui l’incremento è in linea con il dato nazionale (+0,8%) e costa a una famiglia media un extra-budget di 210 euro.