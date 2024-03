RUBRICA SETTIMANALE CON GLI OCCHI DI CHRIS. “RINASCITA FLOREALE: L’INCANTO DELLA FIORITURA”

Data pubblicazione 20 Marzo 2024

PRIMALUNA – Quinta puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con gli scatti più emblematici di Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta una sua fotografia commentata. L’immagine di oggi, “Rinascita Floreale: L’Incanto della Fioritura“, tratta della promessa di un nuovo inizio e della bellezza intrinseca della natura.

L’autore la descrive così:

Nel cuore pulsante della fioritura, uno degli spettacoli più straordinari offerti dalla natura, si cela un’esplosione di vita e bellezza senza tempo. Come un’energia vitale che irrompe con forza dopo il torpore invernale, i fiori si schiudono con grazia e determinazione, portando con sé la promessa di un nuovo inizio.

Ogni petalo è un capolavoro di perfezione, dipinto con sfumature di giallo che si trasformano in un caleidoscopio di colori avvolgenti. La composizione sapientemente centrata mette in risalto la simmetria e la delicatezza del fiore, mentre lo sfondo sfumato crea un’atmosfera sognante e magica, come se il fiore danzasse in un mondo incantato. La luce naturale accarezza dolcemente i dettagli dei petali, rivelando la texture setosa e i segreti nascosti del cuore del fiore.

Quest’immagine è un tributo alla bellezza intrinseca della natura e alla sua capacità eterna di rinnovarsi e sorprenderci.

Un’ode alla vita, alla rinascita e alla straordinaria arte della fotografia che cattura l’essenza stessa della bellezza effimera e senza tempo.

“Rinascita Floreale: L’Incanto della Fioritura”

Foto scattata a Cortabbio