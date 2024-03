CFPA DI CASARGO. I VALSASSINESI APPROVANO LA FUSIONE CON SONDRIO

Data pubblicazione 21 Marzo 2024

VALSASSINA – A maggioranza i valsassinesi si dicono a favore della fusione della scuola alberghiera di Casargo con quella di Sondrio.

Sono i risultati del sondaggio che ha visto esprimersi 245 lettori con ben il 42% che ha selezionato la risposta “Sì, se serve a salvare l’Alberghiero”. A questi si aggiunge un 13% che dice “basta con i provincialismi”. Per il no invece si schiera il 27% mentre i rimanenti non hanno idee chiare o sono disinteressati all’argomento.

