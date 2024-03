UNA VIA CRUCIS SPECIALE A MARGNO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PASQUALI

Data pubblicazione 21 Marzo 2024

MARGNO – Saranno ospitate a Margno, in occasione della Via Crucis decanale (22 marzo) e per il Venerdì santo (29 marzo), le tele dipinte dai ragazzi della scuola secondaria di I grado di Barzanò e raffiguranti le stazioni della via Crucis tradizionale – riprodotte nell’immagine in copertina. Faranno da guida alle due celebrazioni della settimana santa che si terranno, rispettivamente, nella parrocchiale di San Bartolomeo e sul cammino pensato tra Crandola e Margno.

Opere degli allievi di III media degli scorsi anni furono realizzate sotto la guida dell’insegnante di arte Barbara Mariconti con tecniche tradizionali, come la pittura su tela e con tecniche di fantasia, come l’utilizzo di materiali di riciclo. Le due versioni saranno esposte anche nella domenica antecedente la Pasqua, domenica detta “delle Palme”, e anche il giorno di Pasqua durante le celebrazioni solenni del mattino. Un sentito ringraziamento va da Gianmichele Brena e dalla Corale di Margno alla componente dirigenziale dell’istituto brianzolo, in particolare alla professoressa Beatrice Frigerio, “che ha accolto con entusiasmo la proposta autorizzando l’iniziativa e l’utilizzo delle opere, nonché al parroco, don Bruno, sempre attendo a idee particolari destinate a valorizzare l’operato dei ragazzi e dei giovani studenti”.