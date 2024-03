GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: I LECCHESI SPRECANO 50 LITRI AL GIORNO

Data pubblicazione 22 Marzo 2024

LECCO – Come si è modificato nel tempo l’uso dell’acqua: evoluzione dei consumi, crisi climatica e azioni per un uso efficiente e rispettoso dell’oro blu. Oggi, 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, un’occasione cruciale per

riflettere sull’importanza vitale dell’acqua e per sensibilizzare e ispirare azioni per affrontare la crisi idrica.

Nel 2024, il tema di questa ricorrenza è “Acqua per la pace“, per sottolineare l’urgente necessità di promuovere la cooperazione internazionale nella gestione delle risorse idriche condivise e nella prevenzione dei conflitti.