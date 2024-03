CONTRO LE MAFIE. 4 SINDACI VALSASSINESI AL FIANCO DI ANTONIO DECARO

Data pubblicazione 23 Marzo 2024

LECCO – Ci sono anche quattro sindaci valsassinesi tra i primi 100 sindaci lombardi ad aver sottoscritto una lettera indirizzata al sindaco di Bari e presidente di ANCI Antonio Decaro in segno di solidarietà e vicinanza per le recenti vicende che lo stanno riguardando, sia personalmente sia come rappresentante delle Istituzioni.

Ecco il testo della lettera e l’elenco, a oggi, dei sindaci firmatari per la provincia di Lecco: tra i valsassinesi compaiono Roberto Combi (Cassina), Elide Codega (Premana), Mauro Artusi (Primaluna), Alberto Nogara (Taceno).