BOBBIO, IMPIANTI APERTI FINO AL 7 APRILE. “CON BUONA PACE DI CHI CRITICA”

Data pubblicazione 24 Marzo 2024

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Prima la notizia “cattiva”, poi quelle buone: il meteo non promette nulla di buono (per ora) in vista delle festività pasquali. Ma gli impianti di risalita e le piste dei Piani di Bobbio resteranno aperti fino al 7 aprile.

Rimanendo nel panorama delle stazioni invernali gestite dall’ITB, funivia di Erna sempre aperta, Betulle e Artavaggio in attività fino a Pasquetta – poi chiuse dal 2 aprile per manutenzioni programmate dai rispettivi proprietari degli impianti.

“La stagione, nonostante la neve all’inizio sia stata pochina, è stata positiva – dichiara a VN l’amministratore delle Imprese Turistiche Barziesi Massimo Fossati -. Merito dell’innevamento programmato, che ha permesso apertura di tutte le piste fin dal primo giorno. Quest’anno fino alle fine di febbraio la prevalenza di tempo sereno e la scarsa umidità hanno garantito piste sempre ottime e sciate gradevoli con tempo sereno”.

“Con buona pace di chi critica e parla di fine dello sci d’inverno, nel 2023/24 saremo stati aperti dal 3 dicembre fino al 7 aprile…”.

RedEco