FONDO, AKSEL ARTUSI “DI BRONZO” NELLA 20 KM MASS START AGLI ITALIANI

Data pubblicazione 24 Marzo 2024

PRAGELATO (TO) – Aksel Artusi “di bronzo” sulle piste olimpiche di Pragelato nei Campionati Italiani Giovani.

Giornata conclusiva con una 20 km MS, ma con Aksel che purtroppo non sta molto bene nella gara in cui invece voleva dare il meglio di sé. Pessime sensazioni fin dai primi giri e anche l’idea del ritiro. Poi la reazione di testa a dimostrazione dell’atleta “che c’è“ anche nella giornata-no lo porta fino alla medaglia di bronzo e a un soffio dall’argento. Chiaramente una medaglia prestigiosa che però lascia ad Aksel l’amaro in bocca per quelle che erano le aspettative.

RedSpo

