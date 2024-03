Data pubblicazione 25 Marzo 2024

COLICO – È salito su un treno per Milano invece che per Morbegno e poi di Edoardo Galli si sono perse le tracce. 17enne residente a Colico, un metro e 8 0di altezza, capelli e occhi chiari, il giovane studia al liceo Nervi di Morbegno ma a scuola quel giovedì mattina non è mai entrato. Genitori e nonni sono disperati, la Prefettura fin da sabato ha diffuso un appello, rilanciato anche dalla trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’.