INFORTUNIO SUL LAVORO A MAGGIO: UNA 44ENNE IN ‘CODICE GIALLO’

Data pubblicazione 26 Marzo 2024

MAGGIO DI CREMENO – Allarme in piazza Santa Maria a Maggio in mattinata per un infortunio sul lavoro patito da una donna di 44 anni.

L’episodio intorno alle nove in un esercizio pubblico della frazione di Cremeno, con intervento inizialmente in “codice rosso” da parte del Soccorso Centro Valsassina, la cui ambulanza è arrivata da Introbio; successivamente le condizioni dell’infortunata sono state riclassificate in “giallo” (mediamente critiche dunque).

Le operazioni di soccorso risultano ancora in atto, aggiornamenti appena possibile in questa stessa pagina.

RedCro