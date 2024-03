DAGLI OCCHI DI CHRIS: “AMICIZIA E PASSIONE” PER SCONFIGGERE LE VERTIGINI

Data pubblicazione 27 Marzo 2024

PRIMALUNA – Quinta puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con gli scatti più emblematici di Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta una sua fotografia commentata. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto due immagini (in copertina e a fondo pagina), “Armonie Vertiginose: L’Amicizia e la Passione attraverso l’Obiettivo“, scattate dalla piattaforma al belvedere dei Piani dei Resinelli.

L’autore le descrive così:

Nel cuore delle vertigini, tra rocce scoscese e paesaggi eterei,

Ho trovato il coraggio di alzare lo sguardo e affrontare le mie paure.

Accanto a me, l’amico complice, compagno di avventure,

La sua presenza mi ha dato ali, mi ha reso audace e sicuro.

Con la passione per la fotografia come guida e musa ispiratrice,

Ho immortalato l’anima di quei momenti, la magia del contrasto.

Le due foto narrano di un viaggio di scoperta, di un’amicizia sincera,

Dove il coraggio si mescola con la fiducia e la creatività, creando armonia.

Senza l’amicizia e la passione come alleati di viaggio,

Le vertigini avrebbero potuto ostacolare, ma insieme abbiamo sfidato le altezze.

In ogni scatto, in ogni dettaglio, si cela la storia di un’esperienza condivisa,

Dove la bellezza della natura si fonde con il calore dell’amicizia, creando magia.



Foto scattate il 25/03/2024 ai Piani dei Resinelli.