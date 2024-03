TUTTE LE FUNZIONI IN VALLE DAL GIOVEDÌ SANTO AL LUNEDÌ DELL’ANGELO

Data pubblicazione 27 Marzo 2024

VALSASSINA – La Settimana Santa (o Autentica) è la celebrazione del momento più importante per ogni cristiano. Dalla Domenica delle Palme al Giovedì Santo, passando per il Venerdì Santo ma soprattutto per la Domenica di Pasqua, ogni credente ricorda la passione, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, cuore della religione cristiana. In Italia si celebra per lo più la Pasqua Cattolica, ma i giorni della Settimana Santa, pur con riti e tradizioni diverse, hanno lo stesso significato per tutte le confessioni cristiane. Quando si parla di Settimana Santa, si intendono i giorni che vanno dalla Domenica delle Palme al Lunedì dell’Angelo, cioè la nostra Pasquetta. Ogni giorno della Settimana Santa è collegato agli ultimi giorni di Gesù Cristo: vediamo il significato e le ricorrenze di ogni giorno della Settimana Santa.

La Settimana Santa è più correttamente indicata anche come Ottava di Pasqua, perché composta dagli otto giorni che precedono la Pasqua, domenica compresa. La Pasqua è il momento in cui la comunità cristiana di tutto il mondo celebra la morte e la resurrezione di Cristo ed è la celebrazione dell’essenza stessa del cristianesimo. La liturgia ricostruisce con letture e celebrazioni i passaggi centrali che porteranno Gesù di Nazareth sulla croce, dall’ingresso a Gerusalemme fino all’incontro delle donne con l’Angelo.

COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DELLA NEVE

Giovedì 28 marzo 2024 – Messa in Coena Domini

Ore 18 Parlasco

Ore 19 Introbio

Ore 20 Taceno

Ore 20 Cortenova

Ore 20:30 Primaluna

Venerdì 29 marzo 2024 – Celebrazione della Passione

Ore 15:00 Introbio – Taceno – Primaluna

Ore 18:00 Parlasco – Cortenova Sabato 30 marzo 2024 – Veglia pasquale

Ore 18 Parlasco

Ore 19 Introbio

Ore 20 Taceno – Cortenova

Ore 21 Primaluna



ore 14.30 benedizione del pane a Primalun a

ore 16.00 benedizione del pane Introbio Domenica 31 marzo 2024 – Domenica di Pasqua Ore 8 – 11 Introbio

Ore 9:30 – 18:30 Primaluna

Ore 10 Taceno – Cortenova

Ore 11:15 Parlasco

Ore 17:00 Prato San Pietro Lunedì 1 aprile 2024 – Dell’Angelo



Ore 8:30 Introbio

Ore 9:30 Primaluna

Ore 10 Cortenova – Taceno

Ore 18 Barcone

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DEI MONTI

Giovedì 28 marzo 2024 – Messa in Coena Domini

17 Pasturo (ragazzi iniziazione cristiana)

17.30 Suore del Carmelo

20 Moggio

20.30 Barzio, Cremeno, Maggio, Pasturo

Venerdì 29 marzo 2024 – Celebrazione della Passione del Signore

15 Suore Carmelo, Moggio, Pasturo

20.30 Barzio, Cremeno, Maggio,

Via Crucis

14 Concenedo

15 Barzio, Cremeno, Maggio

20 Moggio

20.30 Pasturo

Sabato 30 marzo 2024 – Veglia pasquale

– Benedizione al pane e agli alimenti pasquali come da tradizione del Kosovo:

Ore 11 a Pasturo – 15 a Barzio

Ore 20 Moggio

Ore 20.30 – Carmelo e in tutte le parrocchie



Domenica 31 marzo 2024



ore 07 BARZIO

ore 08 CARMELO

ore 08.30 BAIEDO – CASSINA – MOGGIO

ore 10 MOGGIO – PASTURO

ore 10.30 BARZIO – MAGGIO

ore 11 COLMINE s. Pietro

ore 11.30 CREMENO – MOGGIO

ore 12 BARZIO

ore 17.30 CREMENO (loc. NOCCOLI) – MOGGIO

ore 18 BARZIO – MAGGIO – PASTURO

ore 18.30 MOGGIO

ore 19.15CONCENEDO



Lunedì 1 aprile 2024



ore 08 CARMELO

ore 10 MAGGIO – MOGGIO – PASTURO

ore 10.30 BARZIO

ore 11.30 MOGGIO

ore 17 CREMENO

ore 17.30 MOGGIO

ore 18 BARZIO

ore 18.30 MOGGIO

UP CASARGO, MARGNO, CRANDOLA E VEGNO

Giovedì Santo 28 marzo 2024



– Casargo Ore 17: Accoglienza Oli Santi

– S. Martino Ore 17: S. Messa in Coena Domini

– Margno Ore 20.30: Lavanda dei piedi e S. Messa in Coena Domini

– Casargo Ore 20.30: S. Messa in Coena Domini

Venerdì Santo 29 marzo 2024



– Margno Ore 15: Celebrazione della Passione e a seguire coroncina delle Divina Misericordia

– Casargo Ore 15: Celebrazione della Passione

– S. Martino Ore 15: Celebrazione della Passione

– Da Crandola a Margno Ore 20.15: Via Crucis con processione

– Casargo Ore 20.15: Via Crucis

Sabato Santo 30 marzo 2024 – Veglia Pasquale:

– Margno Ore 15 Coroncina della Divina Misericordia

– S. Martino Ore 17

– Margno Ore 20.30

– Casargo Ore 20.30

S. Pasqua Domenica 31 marzo 2024

S. Messe:

– Crandola Ore 8.45

– Casargo Ore 10

– Margno Ore 11

– Pian delle Betulle Ore 12

– Margno ore 15 Coroncina della Divina Misericordia

– Vegno ore 17

– Casargo Ore 18

Lunedì dell’Angelo 1 Aprile 2024:

– Margno Ore 15 Coroncina della Divina Misericordia

– Crandola Ore 08.45

– Casargo Ore 10 e Ore 18:00

– Margno Ore 11





Giovedì 28 marzi: giovedì santo

Premana

– Ore 08.30 in Chiesa Parrocchiale: Liturgia della Parola.

– Ore 17 in Chiesa Parrocchiale: Celebrazione della carità (Lavanda dei piedi. Accoglienza Olii) e benedizione dei neonati. A questa celebrazione sono invitati in particolare i ragazzi delle elementari, i preadolescenti e gli adolescenti.

– Ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore.

– Ore 22 Ufficio delle letture presso l’altare della Riposizione (Sepolcro) nella chiesa dell’Immacolata.

Pagnona

Ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore.

Venerdì 29 marzo

A Premana:

– Ore 08.30 Recita comunitaria delle Lodi presso il “Sepolcro” all’Immacolata.

– Ore 09.30 Via Crucis dei ragazzi per le vie del paese: elementari, medie e adolescenti. Ritrovo in via Risorgimento nei pressi della vecchia cabina Enel (civico n° 58). La conclusione sarà sul campetto del Barin.

– Ore 11.30 al Barin gli adolescenti e i 14enni condividono un sobrio pasto e si preparano alla liturgia della Passione.

– Ore 15 in Chiesa Parrocchiale: Solenne Celebrazione Liturgica della Passione del Signore.

– Ore 20.30 Via crucis per le vie del centro storico, preparata dai 18/19enni e Giovani. La partenza e la conclusione saranno in chiesa parrocchiale. Tutta la Comunità è invitata.

– Dalle ore 22 il gruppo giovani propone l’Adorazione notturna presso il sepolcro alla chiesa dell’Immacolata (L’Adorazione è aperta a tutti liberamente).

A Pagnona:

– Ore 15 Celebrazione Liturgica della Passione del Signore.

– Ore 20.30 Via Crucis per le vie del paese.

Oggi si raccoglie l’offerta per la Terra Santa.

Sabato 30 marzo

A Premana:

– Ore 08.30 Liturgia della Parola presso il “Sepolcro” all’Immacolata.

– Ore 09.30 visita al “Sepolcro” per un momento di preghiera e adorazione per i ragazzi delle Elementari.

– Ore 10.30 visita al “Sepolcro” per un momento di preghiera e adorazione per i ragazzi preadolescenti (Medie).

– Ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale: Solenne Veglia Pasquale

A Pagnona:

Ore 20.30 Solenne Veglia Pasquale.

Domenica 31 marzo: Pasqua nella Risurrezione del Signore

– S. Messa a Premana: ore 8



Al termine della S. Messa delle ore 8 recita delle Lodi.

– S. Messa a Premana: ore 11 solenne



– S. Messa a Premana: ore 18

A Pagnona:

S. Messa solenne alle ore 10

Lunedì 1 aprile dell’Angelo



– S. Messa a Premana: Ore 11 e Ore 20 S. Messa.

– S. Messa a Pagnona: Ore 10 S. Messa