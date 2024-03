BALLABIO. LE ACQUE DEPURATE USATE PER IL LAVAGGIO STRADALE

Data pubblicazione 28 Marzo 2024

BALLABIO – Anche a Ballabio ora è possibile riutilizzare le acque depurate per il lavaggio stradale. Progetto congiunto tra Lario Reti Holding e Silea, è iniziato nel 2022 con l’installazione di colonnine per la ricarica di acqua reflua nei depuratori di Olginate e Bellano ed è stato successivamente ampliato con una terza stazione di ricarica posizionata presso l’impianto di depurazione di Lecco – che attinge però da un pozzo di acqua non potabile.

Una medesima colonnina è entrata in funzione in questi giorni anche presso il depuratore di Ballabio…