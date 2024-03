DISTRETTO DEL COMMERCIO. UN QUESTIONARIO PER CITTADINI E IMPRESE

Data pubblicazione 28 Marzo 2024

PASTURO – Avviata la fase di coinvolgimento e concertazione del nascente Distratto del commercio voluto dal Comune di Pasturo insieme a Ballabio, Barzio, Cassina, Cremeno, Moggio e Morterone. È online infatti il questionario dedicato alle imprese operanti nei settori commerciale, ristorativo e dei servizi alla persona e ai cittadini quali principali fruitori dei negozi.

I Comuni hanno avviato l’iter per la costituzione del Distretto del commercio ritenendolo utile strumento per il rilancio del commercio di prossimità e dell’economia locale, questo diventerà uno strumento per pianificare interventi a livello locale volti a promuovere la ripresa dell’economia locale.

Il questionario è anonimo e c’è tempo fino al 15 aprile per inserire la propria opinione.

> QUI PER LE IMPRESE

> QUI PER I CITTADINI