I GIOVANI AL FIANCO DEGLI OVER 65, UN NUOVO BANDO LIVING LAND

Data pubblicazione 28 Marzo 2024

LECCO – Si apre una nuova possibilità per i giovani residenti nei Comuni degli Ambiti Territoriali di Lecco e Bellano di partecipare attivamente alla promozione del benessere degli anziani del territorio. Il nuovo bando Living Land, Giovani Competenti – progettare attività per gli over65 a Lecco, invita giovani tra i 18 e i 27 anni a unirsi a un percorso che mira a progettare, organizzare e realizzare attività per gli Over 65 del territorio.

I giovani lavoreranno in stretta collaborazione con tutor esperti e operatori sociali dello spazio Labirinto Bonacina, nonché con lo Spazio “Il Giglio”. Durante la fase di formazione e progettazione di gruppo…